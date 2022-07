Retrato de família: Homem de poucas palavras e muito sentimento, que lê de tudo, toca guitarra e adora futebol

Na morte de José Eduardo dos Santos, o Novo Jornal recupera um texto assinado pela jornalista Paula Cardoso, escrito por altura da sua saída do poder, e que, a partir das palavras dos filhos do ex-Presidente, traça o retrato de um homem de famíla "paciente, extremamente calmo, com uma grande capacidade de ouvir".