A ministra das Finanças assinou, em Luanda, dois empréstimos que, juntos, valem mais de mil milhões de dólares, e ambos foram autorizados em Outubro do ano passado pelo Chefe de Estado angolano.

O financiamento de maior montante (1.000 milhões USD), destina-se à cobertura de projectos de investimento público em vários sectores, e trata-se de um acordo-quadro com a República da Coreia do Sul relativo aos empréstimos do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento Económico, e que permitirá a Angola aceder a esta linha de crédito até 2028.

O segundo financiamento, junto do Export-Import Bank of Korea (KEXIMBANK), é no valor global de 59 milhões de dólares, e servirá, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, para a cobertura do projecto de remodelação e reconstrução do centro de processamento e distribuição de pescado da Empresa Distribuidora dos Produtos da Pesca (EDIPESCA).

A ministra das Finanças, que representou Angola na assinatura dos dois financiamentos, considerou que "estes instrumentos, de natureza concessional, permitirão financiar projectos estratégicos em áreas-chave como infra-estruturas, energia, transportes, tecnologia, saúde e educação, promovendo a modernização e a diversificação da economia nacional".