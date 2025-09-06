O XI Fórum banca sob o tema "O valor e a rentabilidade dos bancos em Angola" decorrerá no próximo dia 12 do mês em curso, em Luanda, numa iniciativa do semanário económico Expansão.

O evento que se realizará numa altura em que se assiste o crescimento do sector bancário em Angola, com alterações do capital social de alguns, privatizações e fusões de outros, além da entrada de parceiros externos noutros.

Segundo uma nota de imprensa a que o Novo Jornal teve acesso, o fórum abordará entre outros temas o impacto do valor e a rentabilidade do sector bancário no desenvolvimento da economia em Angola.

A agenda do encontro prevê a abertura a ser feita pela ministra das Finanças, Vera Daves, e os subtemas "Debilidades e mais-valias dos bancos instalados em Angola", a dimensão dos bancos face aos desafios do desenvolvimento económico" e "O sistema bancário angolano daqui a 10 anos". Entre os prelectores constam o partner da consultora KPMG, Danilson Semedo, coordenador da Unidade de Pesquisa Económica do BFA, Mateus Maquiadi e o presidente da Associação Angolana de Bancos (ABANC), Mário Nascimento.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/