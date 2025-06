Segundo uma nota do banco, com o encerramento destes balções vários trabalhadores cessaram o seu vínculo laboral, no âmbito da implementação do plano de recapitalização e reestruturação da instituição.

O Banco Sol informa que esta decisão foi tomada no dia 21 de Janeiro de 2025, data em que os accionistas do banco aprovaram por unanimidade o plano de recapitalização e reestruturação do banco.

Este plano, de acordo com o Banco Sol, foi submetido ao Banco Nacional de Angola, que o aprovou no dia 24 de Abril.

O plano visa assegurar a sustentabilidade, viabilidade, competitividade e continuidade do negócio do Banco Sol, que diz procurar responder "com realismo às exigentes transformações e dinâmicas actuais do sector financeiro, bem como à actual conjuntura económica".