O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola anunciou que o país conta com 16 projectos estruturantes de prospecção e exploração de recursos minerais, mas apenas 11 destes estão em actividade.

Pelo menos 16 projectos vocacionados para a prospecção e exploração de diferentes minérios, tais como diamantes, ferro, cobre, fosfato, terras raras, lítio e ouro estão inscritos no subsector de recursos minerais, mas apenas onze, ou seja 68,75%, estão activos, pelo que cinco projectos estruturantes do subsector dos recursos minerais (31,25%) estão paralisados, segundo o comunicado final da 12.ª Reunião do Conselho Consultivo Restrito do ministério.

"No cômputo geral, os indicadores apresentados são satisfatórios na ordem dos 69%, mas urge a necessidade de aprimorar as acções tendentes ao cumprimento integral dos objectivos traçados", refere-se no documento, que não especifica as razões da paralisação dos referidos projectos.

Quanto à Refinaria de Ouro de Angola, implementado pela Endiama, os participantes no encontro foram informados de que se encontra concluída a empreitada de edificação das infra-estruturas, aquisição de equipamentos, formação e capacitação técnico-profissional de futuros quadros.

No âmbito dos projectos estruturantes relacionados com o segmento diamantífero, estão em execução sete projectos vocacionados para a prospecção e pesquisa de depósitos primários e secundários de diamantes nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Malanje, lê-se no comunicado.

Relativamente ao Plano de Desenvolvimento do sector para o quinquénio 2023-2027, o segmento diamantífero conta com a construção de 19 fábricas de lapidação de diamantes, construídas em três fases, a primeira das quais com um nível de execução de 100%.

Quanto ao subsector de petróleo e gás, em alinhamento com a Estratégia de Atribuição de Concessões Petrolíferas, no período de 2019 a 2025, foram negociados 64 Blocos, dos quais 37 adjudicados e 27 em aprovação e/ou negociados, refere-se no comunicado.

Para o segmento dos Derivados de Petróleo, no período de 2023 a 2027 foram previstas a construção e implementação de 46 postos de abastecimento de iniciativa privada, dos quais 22 encontram-se concluídos. Está em curso a implementação das condições para a instalação da infra-estrutura relacionada com o Laboratório de Análise de Produtos Petrolíferos, acrescenta.