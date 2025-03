Este terreno, de que foi desanexada a parcela de 712 hectares, está situado no Bairro Kintambi, no município do Soyo, província do Zaire.

Segundo o despacho assinado pelo governador Adriano Mendes de Carvalho, foi requerida a autorização para que se realize esta desanexação "mediante transmissão onerosa".

No documento lê-se que "é autorizada a transmissão de direitos fundiários da Sonangol, E.P. para a Sonangol - Refinação e Petroquímica, SA, o que indicia a existência de um projecto industrial para este terreno.

O Novo Jornal consultou o Diário da República e verificou que em Abril de 2023, no Cartório Notarial de Luanda, foi lavrada a escritura da fusão por incorporação da Sonaref, SA na sociedade Sonangol - Refinaria de Luanda, SA, a alteração da denominação social e também a alteração total dos estatutos da sociedade incorporante.

Faustino Conde Pongui e Joaquim Soares Kiteculo a escritura na qualidade de administradores da sociedade Sonaref, SA e da Sonangol - Refinaria de Luanda, SA, respectivamente.