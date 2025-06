Um avião da Air India, um Boeing 787, despenhou-se esta quinta-feira pouco depois de descolar, tendo caído numa área civil já fora do aeroporto de Ahmedabad, avança a Reuters. Ainda não se sabe se há feridos ou vítimas mortais

O avião, com 244 passageiros a bordo, perdeu sinal apenas um minuto depois de levantar voo. Ainda não se sabe se há feridos ou vítimas mortais, de acordo com a agência de notícias indiana Press Trust of India (PTI).

Segundo o gabinete do ministro da Aviação da Índia foi activado o centro de emergência e no terreno já está uma equipa de apoio para as famílias que precisem de informações.

O aeroporto está de momento inoperacional, com todos os voos suspensos.

O vôo tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres.