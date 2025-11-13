O primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Cuononoca, disse que independentemente do Bureau Político do MPLA ter designado Adão de Almeida para o cargo de presidente da Assembleia Nacional, a proposta será encaminhada para o parlamento para a sua legitimação no cargo.

"O Grupo Parlamentar do MPLA vai submeter a proposta à Assembleia Nacional, que vai convocar uma plenária dentro de 15 dias para a sua eleição pelos deputados", referiu Américo Cuononoca.

De acordo com a lei, o presidente da Assembleia Nacional é eleito por legislatura, sem prejuízo da possibilidade de substituição no decurso desta, por iniciativa do partido político ou da coligação de partidos por cuja lista foi eleito.

O presidente pode renunciar ao cargo mediante comunicação escrita à Comissão Permanente, tornando-se a renúncia efectiva com essa comunicação, sem prejuízo do anúncio ao Plenário e da sua publicação nos diários da República e da Assembleia Nacional.

Nos casos de renúncia, suspensão ou cessação do mandato de deputado, procede-se à eleição de um novo presidente no prazo de quinze dias, sendo a eleição válida para o período restante da legislatura.

O analista político Osvaldo Mboco, disse na Rádio Nacional de Angola que com a indicação de Adão de Almeida para presidente da Assembleia Nacional, o MPLA começou a preparar a sua máquina tendo em vista as eleições de 2027.