Dionísio da Fonseca foi esta sexta-feira nomeado para o cargo de ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, em substituição de Adão de Almeida, que foi escolhido pelo MPLA para presidente da Assembleia Nacional.

Para o cargo deixado vago por Dionísio da Fonseca, o de ministro da Administração do Território, o Presidente da República nomeou Daniel Félix Neto, que ocupava o cargo de governador da província da Lunda Sul.

Aguarda-se agora a nomeação do no governador provincial da Lunda Sul, cargo que ficou vago depois de Daniel Félix Neto ter sido nomeado ministro da Administração do Território.

Estas alterações acontecem depois de, na quinta-feira, em reunião dirigida pelo presidente do MPLA, João Lourenço, o Bureau Político do Comité Central do partido ter aprovado a alteração da composição da mesa da Assembleia Nacional, tendo designado Adão Francisco Correia de Almeida para o cargo de presidente da Assembleia Nacional, em substituição de Carolina Cerqueira.