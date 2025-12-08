Devido às várias queixas e reclamações, o Ministério do Interior (MININT) mandou criar uma equipa, a nível da DTSER, para resolver a situação da morosidade na emissão da carta de condução, que já dura há vários meses.
Nos últimos cinco meses, a Polícia de Trânsito apreendei mais de 4.000 cartas de condução por diversas infracções graves ao Código de Estrada.
O Novo Jornal soube que entre as 4.000 cartas, mais de 3.000 são da província de Luanda.
Muitos utentes dizem que já estão há mais de seis meses à espera da entrega da carta de condução e que aos serviços da DTSER continuam com problema de falta de sistema para cadastramento e outras solicitações.
Segundo os utentes, as únicas informações que lhes são dadas são as que "não se emitem nem se renovam cartas de condução".
Na passada sexta-feira, 5, o ministro do Interior, Manuel Homem voltou a visitar a sede da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária, alguns meses depois da primeira visita, para, no local, se inteirar da situação.
O ministro foi informado sobre os constrangimentos e de que há mais de cinco mil cartas de cidadãos que solicitaram o documento pela primeira vez à espera de emissão.
Segundo o ministro, com a substituição do sistema, alguns dos serviços solicitados no sistema anterior, e no período de interregno que tiveram para a colocação do novo, existem mais de 5.000 processos para emissão da carta.
Devido a esta morosidade, disse o ministro, vai ser criado um grupo de trabalho pra responder ao passivo que a DTSER tem de momento.
O problema da morosidade na emissão e entrega de cartas de condução não é de agora, pois num passado recente este documento era entregue depois de mais de um ano de espera, mas com o processo de digitalização de todos os serviços da DTSER, os utentes acreditavam que o problema ficaria resolvido, o que não acontece até agora.