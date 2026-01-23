Graciete Dombolo Sungua desistiu da corrida ao cargo de secretária-geral da OMA dois dias depois de o BP ratificar os resultados eleitorais. Contactada pelo NJ, a candidata "fechou-se em copas". OMA desconhece as razões da desistência. Analistas consideram acção grave atropelo à democracia interna no MPLA.

Embora tenha sido apta para o congresso da Organização da Mulher Angolana (OMA), com 49 votos (26%), números que lhe possibilitam concorrer ao cargo de secretária-geral, Graciete Dombolo Sungua retirou-se da corrida por alegada interferência política.

Mestre em Engenharia de Petróleos, formada nos Estados Unidos da América, a candidata, 48 anos, deputada com mandato suspenso, foi apontada como escolha perfeita para substituir Joana Tomás no cargo de secretária-geral da OMA.

Contactada pelo Novo Jornal, limitou-se ao silêncio.

