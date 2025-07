Depois de o presidente do MPLA ter recebido o novo cartão em 2019, revogando o anterior que vigorava há 30 anos, o MPLA iniciou o processo nacional de emissão do novo cartão de militante.

Segundo apurou o Novo Jornal, a direcção central do MPLA está a capacitar os quadros responsáveis pela inserção, organização e verificação dos dados da militância.

O partido visa garantir a uniformização dos procedimentos técnicos, a elevação do nível de operacionalidade das estruturas e o reforço da disciplina organizativa, contribuindo para o êxito do processo em toda a extensão da província.

De acordo com a direcção do MPLA, trata-se de uma acção de formação que "reforça o compromisso do partido com a modernização dos seus mecanismos internos, a valorização do militante como pilar fundamental do partido, e a construção de uma base de dados sólida, segura e representativa da força militante".

Em 2019 receberam igualmente o cartão a vice-presidente do MPLA, António Pitra Neto (antigo vice-presidente), os antigos secretários-gerais do partido António Paulo Kassoma, Julião Mateus Paulo "Dino Matrosse" e Álvaro de Boavida Neto, e Bornito de Sousa.

A entrega do cartão, que foi feita pelo líder do MPLA, foi extensiva aos primeiros secretários provinciais do partido.