Documentos em posse do NJ confirmam que o Ministério do Interior foi informado atempadamente pela UNITA acerca da Conferência Internacional sobre o "Futuro da Democracia em África", cujos convidados foram alvos de maus-tratos no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.

O evento realizado de 13 a 15 deste mês na província de Benguela foi promovido pela fundação "The Brenthurst", em parceria com a UNITA. Numa carta a que o NJ teve acesso, datada de 28 de Fevereiro de 2025 e endereçada ao ministro do Interior, Manuel Homem, a UNITA solicita o asseguramento e a obtenção de vistos, deixando claro que houve morosidade no departamento ministerial em responder ao expediente.

Sob Ref.ª - XIII n.º 10/GAB PR/2025, a carta, assinada pelo secretário das Relações Internacionais e Comunidades, Rafael Massanga Savimbi, especifica o local e os dias da conferência, assim como a unidade hoteleira.

