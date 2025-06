Segundo o comunicado da Presidência da República, foi também convidado o antigo Presidente cubano Raúl Castro Ruz.

De referir que o Conselho de Ministros já aprovou o programa geral das comemorações alusivas ao 50º aniversário da Independência Nacional, que começou a ser cumprido a partir de Novembro do ano passado e que se estende até Dezembro de 2025.

As festividades vão decorrer sob o lema "Angola 50 Anos: Preservar e Valorizar as Conquistas Alcançadas, Construindo um Futuro Melhor" e têm como grande propósito "enaltecer o percurso histórico do povo angolano desde o dia 11 de Novembro de 1975, as conquistas alcançadas nas últimas cinco décadas nos domínios militar, político-diplomático, desportivo, social e cultural, assim como reconhecer os valores da unidade e coesão nacional, da democracia, do patriotismo, da angolanidade, do humanismo e da solidariedade".

O programa aprovado resultou dos trabalhos da Comissão Interministerial para a Organização das Acções Comemorativas Alusivas ao 50º Aniversário da Independência Nacional, criada por despacho presidencial em Janeiro deste ano.

A comissão interministerial é coordenada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e tem como coordenador adjunto o ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado.