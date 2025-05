São no total 41 viaturas, distribuídas por dois lotes, mas o Governo Provincial do Bengo não disponibiliza, na plataforma do Serviço Nacional de Contratação, o anexo com as especificações técnicas de cada carro.

No entanto, se dividirmos o valor total de cada lote pelo número de viaturas a adquirir, concluímos que os veículos do primeiro lote custarão cerca de 135 mil dólares cada, enquanto os do segundo rondarão os 45 mil USD.

O valor global desta despesa foi inscrito no Orçamento Geral do Estado no programa "acções correntes", rubrica "operação e manutenção geral dos serviços.

A província de Icolo e Bengo foi criada no âmbito da reforma da nova divisão político-administrativa, aprovada pela Assembleia Nacional em 2024, que resultou na criação de três novas províncias, incluindo Icolo e Bengo, que se juntou a outras 20 províncias. A reforma também envolveu a criação de novos municípios e a redistribuição de alguns existentes.

Segundo a nova divisão político-administrativa, a província de Icolo e Bengo conta agora com sete municípios, tendo Catete como capital, e 11 comunas.