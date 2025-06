João Lourenço ainda não decidiu quem vai apoiar, mas sabe que não será o "super-militante, super-general", "predestinado a ser PR" Higino Carneiro

João Lourenço, que concedeu esta segunda-feira uma entrevista em exclusivo à Televisão Pública de Angola (TPA), aproveitou o momento para falar quer enquanto Presidente da República, quer enquanto presidente do MPLA. Deixou recados à UNITA, fez críticas aos que se antecipam como aspirantes à liderança do partido e do País, e, se, por uma qualquer "reviravolta" for novamente candidato, já tem o seu slogan: "O meu patrão é o povo".