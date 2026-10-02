O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, lamentou que a maior parte dos 1.466.060 angolanos com 65 ou mais anos (cerca de 4% da população nacional), "vive abandonada à sua sorte".

Numa comunicação dirigida ao País, no âmbito do Dia Mundial do Idoso, assinalado na quinta-feira, 01, o líder do principal partido da oposição diz não haver políticas públicas estruturantes nem redes de apoio comunitário para dignificar os idosos.

Para Adalberto Costa Júnior (ACJ), o País continua a responder a esta realidade demográfica com 18 lares de acolhimento distribuídos por 11 províncias, assistindo apenas 852 idosos.

"Muitos idosos angolanos não têm rede de apoio. A idade reduziu-lhes a capacidade de trabalho e padecem de enfermidades crónicas. Muitos são abandonados à sua sorte, tratados como um fardo social descartável", frisou.

Luanda, a capital, tem apenas o Beiral, fundado em 1953, no tempo colonial, com cerca de 146 residentes, como principal referência de acolhimento no País, sustenta o político.

"Setenta anos depois, continuamos sem uma rede nacional de apoio ao idoso. A situação é ainda mais dramática, cerca de treze milhões de trabalhadores exercem actividades informais em Angola", notou.

Citando dados do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), ACJ disse que apenas 3.143.048 estão inscritos neste órgão, o que significa que 08 em cada 10 trabalhadores vivem sem contrato, sem proteção social, sem reforma, sem segurança para o amanhã.

"Sem contribuição, não há reforma. Sem reforma, a velhice transforma-se em miséria", lamentou, defendendo a criação de um centro por município até 2032, com capacidade mínima de 50 camas, serviços médicos, fisioterapia e apoio psicológico.

"Defendemos o combate ao abandono e à acusação de feitiçaria, campanhas nacionais de sensibilização, articulação com as igrejas e autoridades tradicionais, e responsabilização legal das famílias que abandonam os seus idosos", disse.

O partido do "Galo Negro" defende ainda a revisão do sistema de pensões - Indexação automática à inflação e alargamento da cobertura mínima a todos os idosos com 65 ou mais anos, independentemente do histórico contributivo.

O Dia Internacional do Idoso (também conhecido como Dia Mundial da Pessoa Idosa) celebra-se anualmente a 01 de Outubro e a data foi instituída em 1990 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e assinalou-se pela primeira vez em 1991.

Tem como principais objectivos a sensibilizar a sociedade global para as oportunidades, direitos e desafios associados ao envelhecimento demográfico e conhecer e valorizar o papel central e a sabedoria que as pessoas idosas representam nas famílias e comunidades.