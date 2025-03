A reunião do Conselho de Governação Local, órgão colegial auxiliar do Presidente da República, responsável pela formulação e acompanhamento da execução das políticas de governação da Administração do Estado a nível local, e que se realiza desta vez em Saurimo, junta à mesa, pela primeira vez, 21 governadores provinciais, poi já conta com os responsáveis das três províncias resultantes da nova divisão político-administrativa (Icolo e Bengo, Moxico Leste e Cuando).

A reunião, segundo os serviços da Presidência, vai servir para avaliar o andamento da construção de infraestruturas em todo País

Em Junho de 2022, o Chefe de Estado autorizou uma despesa de 99,7 milhões de dólares norte-americanos para a construção dos edifícios das universidades no município do Dundo, na província da Lunda-Norte, e no município de Saurimo, na província da Lunda-Sul. O Ministério da Energia e Águas previa, na altura, que a obra do polo da Lunda Sul durasse sete meses.