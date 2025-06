A intervenção do Chefe de Estado angolano será testemunhada pelos Presidentes do Botsuana, Duma Boko, do Gabão, Brice Nguema, da Namíbia, Ndemupelila Netumbo Nandi‑Ndaitwah, e da Etiópia, Taye Atske Selassie, que já se encontram no País.

Pela parte norte-americana, a delegação integra o responsável pelos assuntos africanos do Departamento de Estado, Troy Frittel, o conselheiro sénior para África, Massad Boulos, o director da Agência de Comércio e Desenvolvimento, Thomas Hardy, as representantes do Departamento de Comércio, Constance Hamilton, e da International Development Finance Corporation, Conor Coleman, assim como o vice-presidente em exercício do Exim Bank, James Burrows.

Organizada pela Corporate Council on Africa, em parceria com o Governo angolano, a cimeira vai decorrer sob o lema "Caminhos para a prosperidade" e já estão confirmados mais de 2.800 participantes, entre líderes empresariais e homens de negócios e governantes dos Estados Unidos e de África.

Durante quatro dias serão abordados temas ligados ao desenvolvimento do comércio, investimento e parcerias económicas em sectores como energia eléctrica, Infra-estruturas, agro-negócio, tecnologias digitais, saúde, indústrias criativas, entre outros que afectam os países africanos.

O programa do evento inclui sessões plenárias de alto nível, diálogos sectoriais, mesas-redondas privadas, sessões de networking e uma exposição de soluções tecnológicas. A realização da Cimeira ocorre no ano em que o país comemora 50 anos da independência nacional, a assinalar-se a 11 de Novembro próximo.

Desde 1997, o CCA já organizou 16 edições da Cimeira de Negócios EUA-África, alternando entre os Estados Unidos, nas cidades de Washington, Baltimore, Chicago e, mais recentemente, Dalas, e países no continente africano, como África do Sul, Etiópia, Moçambique, Marrocos e Botsuana.