Pelo menos um ano depois da saída do antigo embaixador da Rússia em Angola, Vladimir Tararov, que ocupa agora as funções de chefe da missão diplomática de Moscovo em Maputo, o Presidente Vladimir Putin, promoveu o encarregado de negócios da Rússia em Angola, Alexander Evgenievich Bryantsev, para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário daquele país em Angola e em São Tomé e Príncipe.

Pela primeira vez em 50 anos de relações diplomáticas entre Angola e a Rússia, o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário esteve sem ocupante durante um ano. Vladimir Tararov despediu-se do Presidente João Lourenço a 13 de Agosto de 2025.

Alexander Bryantsev concedeu uma entrevista ao Novo Jornal em Fevereiro último em que considerou o nível de relações entre ambos os países como excelente e a cooperação mutuamente benéfica, realçando que os laços com África são uma das prioridades da política externa de Moscovo.