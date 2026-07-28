Pela primeira vez em 50 anos de relações diplomáticas entre Angola e a Rússia, o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário esteve sem ocupante durante um ano. Vladimir Tararov despediu-se do Presidente João Lourenço a 13 de Agosto de 2025.
Alexander Bryantsev concedeu uma entrevista ao Novo Jornal em Fevereiro último em que considerou o nível de relações entre ambos os países como excelente e a cooperação mutuamente benéfica, realçando que os laços com África são uma das prioridades da política externa de Moscovo.