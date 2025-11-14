O Serviço de Investigação Criminal na província de Benguela aprendeu 13 mil litros de petróleo iluminante, que estavam escondidos no interior de um armazém, para serem contrabandeados.

Na operação realizada esta semana, no bairro Ekuikui, município dos Navegantes, foram detidos em flagrante três homens, dos 42 aos 64 anos, que estão a ser acusados de contrabando de combustível.

A detenção dos contrabandistas aconteceu graças a uma denúncia anónima que dava conta da existência de um armazém que era utilizado como reservatório clandestino para guardar a mercadoria.

No local, conta o porta-voz do SIC-Benguela, Francisco Vieira, foram apreendidos 65 bidões carregados de petróleo iluminante, com capacidade de 200 litros, e 32 bidões vazios com a mesma capacidade.