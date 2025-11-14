Na operação realizada esta semana, no bairro Ekuikui, município dos Navegantes, foram detidos em flagrante três homens, dos 42 aos 64 anos, que estão a ser acusados de contrabando de combustível.
A detenção dos contrabandistas aconteceu graças a uma denúncia anónima que dava conta da existência de um armazém que era utilizado como reservatório clandestino para guardar a mercadoria.
No local, conta o porta-voz do SIC-Benguela, Francisco Vieira, foram apreendidos 65 bidões carregados de petróleo iluminante, com capacidade de 200 litros, e 32 bidões vazios com a mesma capacidade.