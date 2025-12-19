Duas empregadas domésticas foram detidas, na província do Bié, acusadas de tentarem matar a filha da patroa, colocando veneno de rato na sua refeição, alegando maus-tratos por parte da chefe.

Tudo aconteceu esta semana, no município do Cuito, quando as acusadas, de 17 e 21 anos, se encontravam a cuidar da criança, de cinco anos.

Na ausência dos patrões, as duas arquitectaram um plano e colocaram veneno de rato no lanche que a pequena levou para a creche, para se vingarem da chefe, conta o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bié, Carlos de Oliveira.

Depois de ter comido a refeição, a criança caiu inconsciente no chão e a direcção da creche levou-a para o hospital Dr. Walter Strangway, onde foram detectadas substâncias tóxicas no seu organismo.

Quando os pais da vítima se aperceberam da situação, fizeram uma participação ao SIC contra as empregadas domésticas e os agentes da 4ª esquadra detiveram-nas de imediato.

Questionadas pelas autoridades policiais sobre o ocorrido, as jovens mulheres confessaram o crime, dizendo que "usaram veneno de rato e que tudo aconteceu por causa da patroa que as maltratava muito".

Depois destas declarações, as homicidas vão ser encaminhadas para o juiz de garantias, pelo crime de tentativa de homicídio por envenenamento.

Quanto à menor, ainda se encontra hospitalizada, apesar de ter passado por um processo de desintoxicação.