A Polícia Nacional (PN) começou a deter comerciantes que estão a rejeitar moedas de 10 e 20 kwanzas. No município da Camama, um vendedor foi detido, depois de se ter recusado a aceitar as moedas de um cliente.

Tudo aconteceu no bairro do Chimbicato, quando um cliente se dirigiu à bancada do acusado para adquirir um produto, mas este recusou-se a aceitar o pagamento em com estas moedas, de acordo com o porta-voz do polícia em Luanda, Nestor Goubel.

O comerciante, de 19 anos, vai ser responsabilizado pela prática de rejeição de moedas válidas no circuito financeiro nacional.

De acordo com a Lei das inflações contra a Economia, a recusa de moeda nacional com curso legal em transações comerciais é punível.

No artigo 31º, a lei esclarece que quem recusar moeda nacional pode ser sancionado com uma multa ou pena de prisão até seis meses.