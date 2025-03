"Caso Kopelipa": MP mantém intacta acusação e nega pedido de absolvição da defesa que invocou Lei da Amnistia - Intérpretes cedidos pela INTERPOL foram substituídos por tradutores chineses

O Ministério Público (MP) decidiu manter intacta a acusação do processo-crime em julgamento no Tribunal Supremo, do "caso kopelipa", considerando improcedentes os pedidos de absolvição dos arguidos feito pelos advogados de defesa, que invocaram que a maioria dos crimes imputados pela acusação já se encontram prescritos pela Lei da Amnistia.