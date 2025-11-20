O Governo Provincial de Luanda (GPL) avançou com a tolerância de ponto para os dias 24, segunda-feira, e 25, terça-feira, próximos, durante todo o dia, por causa da Cimeira União Africana/União Europeia que terá lugar nesses dias na capital angolana.

A justificação esta decisão resulta da necessidade de "tomada de medidas excepcionais de contingência para a garantia da segurnça" das delegações e individualidades que vão participar nesta Cimeira.

Ainda de acordo com a nota do GPL, foi igualmente relevante para a decisão o esperado "impacto das medidas previstas, sobre o tráfego rodoviário e a mobilidade dos cidadãos da Província de Luanda".

"Estão excluídas desta medida as actividades laborais prestadas em regime de turnos, devendo, nestes casos, ser assegurado o normal funcionamento dos respectivos serviços essenciais", aponta ainda o mesmo documento divulgado pelo GPL na sua página oficial.