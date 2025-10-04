Caros leitores,Por motivos totalmente alheios à nossa vontade, a edição mais recente do NOVO JORNAL foi impressa em papel diferente do habitual, nomeadamente um papel geralmente destinado à impressão de livros.

A gráfica DAMER, nosso fornecedor, comunicou-nos apenas um dia antes do fecho da edição a ruptura de stock do papel regularmente utilizado, facto que nos deixou sem alternativas no curto prazo. Assim, e para não falharmos com os nossos leitores, recorremos a um parceiro alternativo, garantindo desta forma a continuidade da publicação sem interrupções.

Pedimos desculpas pelo incómodo causado e reiteramos o nosso empenho em resolver esta situação com a maior brevidade possível, restabelecendo a qualidade a que os nossos leitores estão habituados.

Agradecemos a compreensão e a confiança.

A Administração

NOVA VAGA