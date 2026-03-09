O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, em Luanda, um cidadão de nacionalidade chinesa, suspeito de ser um dos principais financiadores da actividade clandestina de mineração de criptomoedas no País.

O empresário, de 41 anos, que estava foragido, foi detido neste domingo, 09, numa fazenda, nas imediações da Barra do Kwanza, município de Belas.

De acordo com o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Manuel Halaiwa, "contra ele pesam dois mandados de detenção, emitidos pelo Ministério Público, por fortes indícios do seu envolvimento como financiador desta actividade".

O Novo Jornal soube que foi confirmado o envolvimento do homem na projecção de dois centros de mineração de criptomoedas, recentemente desmantelados, que estavam dissimulados em dois estaleiros clandestinos, nos municípios de Viana e Belas.

Manuel Halaiwa explicou também que "sobre o indivíduo pesa ainda um mandado de detenção emitido em 2023, pelo departamento de segurança pública da cidade de Hafei, República Popular da China, por burla financeira.

Depois destas informações confirmadas junto das autoridades chinesas, acrescenta o SIC, "o cidadão detido foi encaminhado para o Ministério Público".