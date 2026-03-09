Em reunião do CEF, com o objectivo de avaliar os principais factores de risco sistémico com impacto na estabilidade do sistema financeiro nacional, observados durante o quarto trimestre de 2025 e, nos termos da política macroprudencial vigente, oo BNA decidiu manter a reserva de conservação de capital em 2,50%, aplicável a todas as instituições financeiras bancárias;
Manter a Reserva para instituições financeiras bancárias de importância sistémica doméstica (D-SIBs), entre 1% e 2%;
Manter a reserva contracíclica de capital em 0%, aplicável a todas as instituições financeiras bancárias, e restringir a distribuição de dividendos às Instituições financeiras bancárias aplicáveis, de acordo com o disposto no aviso 08/21, de 5 de Julho.
Durante o quatro trimestre de 2025, o sistema financeiro nacional "demonstrou resiliência face aos riscos identificados, nomeadamente o risco soberano e o volume de crédito vencido malparado", diz o BNA, referindo que a adequação de capital e os índices de liquidez permanecem dentro dos limites mínimos regulamentares.
A próxima reunião do CEF será em Luanda, no dia 29 de Maio de 2026.