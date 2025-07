A falha de sistema nas repartições consulares do Ministério das Relações Exteriores (MIREX) para o reconhecimento de documentos nacionais para usos diversos no estrangeiro já dura há mais de 30 dias, uma situação que está a inquietar vários utentes, apurou o Novo Jornal.

Entretanto, o MIREX, através do Instituto das Comunidades Angolanos no Exterior e Serviços Consulares (ICAESC), diz que não está a receber documentos para homologação, por razões de avaria técnica.

A constatação foi feita esta sexta-feira, 4, pelo Novo Jornal, que voltou a olhar para o problema que afecta vários utentes, depois ter verificado, no dia 18 de Junho, que as repartições consulares do Ministério das Relações a nível geral estavam há duas semanas sem sistema, como noticiou na ocasião.

Vários utentes dizem-se agastados e não entendem o porquê da demorada falha de sistema, agora há mais de 30 dias.

Os utentes afirmam que a falha de sistema afecta todas as repartições consulares do Ministério das Relações Exteriores, e dizem não entender esta constante falta de sistema.

No mês passado, o Novo Jornal contactou o Ministério das Relações Exteriores para os devidos esclarecimentos, no entanto, uma fonte bem posicionada, que solicitou anonimato, avançou que o problema é geral, e não apenas do MIREX.

"É um problema geral, não só no MIREX! Há também o mesmo problema no Ministério da Justiça e outros. Por isso não sabemos quando se restabelecerá", concluiu a fonte na altura.