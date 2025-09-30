O Governo Provincial de Luanda (GPL) começou a remover as placas publicitárias que foram instaladas na via pública ilegalmente, num processo que vai decorrer durante os próximos dois meses.

A Avenida Fidel de Castro Ruz (via Expressa), concretamente no município de Viana, foi, esta segunda-feira, 29, o ponto de partida sendo ali removidas diversas placas publicitárias, desta iniciativa que se vai estender a toda a província de Luanda.

O GPL esclarece que "esta acção surge na sequência do aviso público emitido no dia 16 de junho último, que estabeleceu as directrizes para a regularização de outdoors e demais estruturas publicitárias na cidade capital".

De acordo com o GPL, conforme o Novo Jornal noticiou em Junho, esta medida visa assegurar a organização e segurança do espaço público, proteger o património urbano e garantir o cumprimento das normas legais e urbanísticas vigentes na província, de modo a evitar a proliferação desordenada de estruturas publicitárias e prevenir riscos para circulação rodoviária, a estética urbana e o ambiente.