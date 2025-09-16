Uma jovem de 21 anos, no bairro da Coreia, município da Samba, em Luanda, foi detida esta segunda-feira,15, por contratar um grupo de marginais para assaltar a sua prima, com o objectivo de roubar um telemóvel de marca IPhone, soube o Novo Jornal.

A jovem contou à Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) que sentia inveja da prima, com a qual vivia.

Aos marginais, a mulher deu todas as coordenadas da prima, quando esta saía de casa e foi assaltada.

Quintino Ferreira, porta-voz da DIIP, disse ao Novo Jornal que, em troca do roubo do telemóvel, de marca iPhone XR, os marginais receberiam uma recompensa de 50 mil kwanzas.

Segundo a jovem detida, a sua prima, apesar de desempregada, possui objectos valiosos.

A jovem foi descoberta depois de uma investigação da DIIP, que deteve um dos elementos do grupo de assaltantes, o qual denunciou a mandante do crime às autoridades.