A Polícia Nacional sinalizou nove mortos e 24 feridos em 14 acidentes de viação durante o fim-de-semana na capital do país.

O porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, refere que os acidentes tiveram como presumível causa o excesso de velocidade e a falta de precaução no exercício da condução e resultaram em danos materiais avaliados em mais de 8 milhões de kwanzas.

Foram também sancionados 505 automobilistas com multas por diversas infracções ao Código de Estrada e detidos 49 cidadãos: "12 por consequência de acidente de viação, 36 por condução em estado de embriaguez, e um por tentativa de corrupção ao agente da ordem, que serão encaminhados ao tribunal para julgamento sumário", disse Nestor Goubel.