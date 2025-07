Três cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), de 32, 33 e 41 anos, que residem ilegalmente no município do Lôvua, província da Lunda-Norte, região angolana vizinha da RDC, foram detidos pelo Serviço de investigação Criminal (SIC), acusados do homicídio de duas cidadãs angolanas, de 41 e 53 anos, que esquartejaram para lhes retirar os órgãos genitais, alegadamente para a prática de feitiçaria, soube o Novo Jornal.

Segundo o SIC, os crimes foram encomendados por um outro cidadão, também da RDC, que já foi detido, e que aliciou os três homens, com valores na ordem de um milhão de kwanzas, para a realização dos homicídios.

O SIC certifica que os três homicidas estão ilegalmente em Angola, e são acusados dos crimes de duplo homicídio qualificado em razão dos motivos, agressão sexual e tráfico de órgãos genitais femininos.

Conforme a descrição do SIC, os homens pertenciam ao mesmo grupo criminoso e atraíram as vítimas com dinheiro. Há indícios de agressão sexual e asfixia com cordas.

Os corpos foram depois esquartejados com um machado, para a retirada dos órgãos genitais, tendo sido depois ocultados em zonas de mata nos bairros Sacapuco, no município do Lôvua e Caluembe, no município de Mussungue.

O SIC assegura que o mandante já se encontra detido pelas autoridades da República Democrática do Congo, no quadro da cooperação internacional para a responsabilização criminal.