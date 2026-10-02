O Ministério da Educação (MED) promoveu esta quinta-feira, 01, através do despacho 1023, um total de 27.334 agentes da Educação, no âmbito dos compromissos assumidos com o Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF), soube o Novo Jornal.

Nesta fase, foram abrangidos professores do Ensino Primário e Secundário que ingressaram no sector da Educação em 2017 e 2018.

No despacho 1023, assinado pela ministra da Educação Irene Carvalho dos Reis, o MED determina que as medidas entrem imediatamente em vigor.

Na semana passada, durante a reunião que ditou a suspensão da greve dos professores, o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro José Filipe, explicou que o Executivo e o SINPROF acordaram, em Janeiro deste ano, a actualização das carreiras de mais de 53 mil agentes da Educação, num processo dividido em duas fases. A primeira é a que agora fica concluída.

Segundo o governante, a primeira fase de promoção, prevista para Outubro, deveria abranger professores e funcionários administrativos admitidos entre 2017 e 2018. Já os agentes admitidos entre 2019 e 2020 deverão beneficiar da actualização das categorias no primeiro trimestre de 2027.