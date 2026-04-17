Para assegurar os três dias da visita do Papa Leão XIV, os órgãos do sistema de segurança nacional montaram um forte esquema de segurança nas províncias de Luanda, Lunda-Sul e Icolo e Bengo, bem como nas províncias limítrofes, fronteiriças e nos aeroportos nacionais.
No quadro da operação de segurança, os órgãos são coordenados pelo comandante geral da Polícia Nacional (PN), comissário-geral Francisco Ribas da Silva.
Segundo a PN, todos os órgãos de defesa e segurança do País e o Instituto Nacional de Emergência Medica de Angola (INEMA) estão em alerta máximo, com o objectivo de assegurar todas as condições necessárias à visita do líder da Igreja Católica a Angola.
Conforme a Polícia Nacional, as acções em curso incluem medidas de segurança antes, durante e após a visita papal, nas províncias de Luanda, Lunda-Sul e Icolo e Bengo, bem como nas províncias limítrofes, fronteiriças e nos aeroportos nacionais.
A PN garante que o dispositivo mobilizado resulta dos estudos de segurança e análises de risco efectuados até agora.
O Novo Jornal soube que a Polícia Nacional tem também um forte dispositivo de reserva para resposta imediata a eventuais alterações da ordem e tranquilidade públicas.
A "Operação Santidade" conta ainda com meios técnicos e tecnológicos adequados aos elevados padrões de segurança exigidos por um evento desta dimensão.
O esquema montado pelos órgãos de defesa e segurança vai garantir, segundo a PN; não apenas a protecção do Papa Leão XIV e da sua comitiva, mas também a segurança dos fiéis que irão participar nas actividades em Luanda, Icolo e Bengo e Lunda- Sul.