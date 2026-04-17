A visita de três dias do Papa Leão XIV a Angola vai mobilizar todos os efectivos e meios dos órgãos de defesa e segurança do País. A Polícia Nacional tem em curso a "Operação Santidade", soube o Novo Jornal.

Para assegurar os três dias da visita do Papa Leão XIV, os órgãos do sistema de segurança nacional montaram um forte esquema de segurança nas províncias de Luanda, Lunda-Sul e Icolo e Bengo, bem como nas províncias limítrofes, fronteiriças e nos aeroportos nacionais.

No quadro da operação de segurança, os órgãos são coordenados pelo comandante geral da Polícia Nacional (PN), comissário-geral Francisco Ribas da Silva.

Segundo a PN, todos os órgãos de defesa e segurança do País e o Instituto Nacional de Emergência Medica de Angola (INEMA) estão em alerta máximo, com o objectivo de assegurar todas as condições necessárias à visita do líder da Igreja Católica a Angola.

Conforme a Polícia Nacional, as acções em curso incluem medidas de segurança antes, durante e após a visita papal, nas províncias de Luanda, Lunda-Sul e Icolo e Bengo, bem como nas províncias limítrofes, fronteiriças e nos aeroportos nacionais.

A PN garante que o dispositivo mobilizado resulta dos estudos de segurança e análises de risco efectuados até agora.

O Novo Jornal soube que a Polícia Nacional tem também um forte dispositivo de reserva para resposta imediata a eventuais alterações da ordem e tranquilidade públicas.

A "Operação Santidade" conta ainda com meios técnicos e tecnológicos adequados aos elevados padrões de segurança exigidos por um evento desta dimensão.

O esquema montado pelos órgãos de defesa e segurança vai garantir, segundo a PN; não apenas a protecção do Papa Leão XIV e da sua comitiva, mas também a segurança dos fiéis que irão participar nas actividades em Luanda, Icolo e Bengo e Lunda- Sul.