"O problema de morrer tem mais a ver com quem fica e não com quem vai. Com a morte, não se tem relação, nem se procura", disse Belmiro de Azevedo em 2004 (viria a morrer 13 anos depois, em Novembro de 2017). A morte é uma das poucas certezas na vida e uma lição sobre a vida. Carlos de Oliveira Madaleno morreu no dia 16 de Fevereiro passado, aos 80 anos, e volvido um mês, e também por ocasião do Dia do Pai, 19 de Março, assinala-se nesta edição do semanário Novo Jornal uma singela homenagem com testemunhos de dois amigos, companheiros e contemporâneos seus, o embaixador Herminio Escórcio e o arquitecto Troufa Real.