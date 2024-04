Uma quadrilha de camponeses proveniente da província de Benguela instalou-se em Luanda para realizar assaltos à mão armada, tendo como foco principal o roubo de motorizadas, sendo que, algumas eram transportadas para Benguela, onde as comercializavam no valor de 700 mil kwanzas cada.

Os marginais, munidos de armas de fogo dos tipos AKM e pistola, deslocando-se em motorizadas, perseguiam as vítimas que circulavam na via pública com motorizadas novas, até a um local isolado, surpreendiam os lesados e sob fortes ameaças de morte, subtraiam as suas motorizadas.

Depois do roubo, vendias as motorizadas no valor de 350 a 400 mil kwanzas, e depois enviavam o dinheiro da venda para os familiares em Benguela. Noutras ocasiões, transportavam algumas motorizadas para o município do Cubal, Benguela, onde eram vendidas a 700mil kwanzas.

Os primeiros assaltos da associação criminosa foram realizados nos dias 10 e 16 deste mês, durante o período da noite, no distrito urbano da Cidade Universitária e do Patriota.

Nesta operação foram detidos seis elementos e os outros três membros foram detidos numa outra operação.

Os implicados estão envolvidos ainda em roubos de vários telemóveis de diversas marcas factos ocorridos no mês de Fevereiro, nos municípios do Kilamba Kiaxi e Talatona.

Em posse do gangue foram apreendidos quatro armas de fogo, três motorizadas, cinco cartões multicaixa, quatro tv do tipo Plasma, um frigobar e dois telemóveis.

Os acusados que exerciam actividade agrícola e pastorícia na província de Benguela, foram apresentados, nesta semana, no Comando Municipal do Talatona da Polícia Nacional e depois foram encaminhados ao juiz de garantia.

Os homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 31 anos, vão responder pelos crimes de associação criminosa, ameaças de morte, roubo qualificado de motorizadas, em residências e na via pública.