Este Dia do Trabalhador recorda-nos mais uma vez como é essencial trabalhar em conjunto para ultrapassar as muitas crises que enfrentamos. Como Directora Regional da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para África, vejo todos os dias o impacto que estes imensos desafios têm nas economias, nas sociedades e nas pessoas comuns. Desde as contínuas consequências da pandemia da COVID-19, novos conflitos, aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis, até às crescentes consequências das alterações climáticas, a resiliência de África está a ser testada como nunca antes.

Mais de 80 por cento do emprego no nosso continente é informal, deixando as pessoas com pouca segurança ou estabilidade. Mais de 1,2 mil milhões de africanos não estão cobertos por uma única prestação de protecção social. E, uma vez que metade da nossa população tem menos de 19 anos, não poderia haver uma lembrança mais visceral da necessidade urgente de mudança e de acção.

Na OIT, acreditamos que um futuro melhor começa com trabalho digno e justiça social. Em 2019, os 54 Estados-Membros africanos da OIT chegaram a um entendimento colectivo sobre o que é necessário fazer para alcançar este objectivo e codificaram as suas conclusões através da adopção da Declaração de Abidjan.

Este acordo não só visa promover o emprego digno para todos - especialmente para as nossas mulheres e homens jovens - como também procura ultrapassar os obstáculos ao desenvolvimento, impulsionando a educação e tirando partido da tecnologia. Procura também transformar as importantes economias informais e rurais de África, integrando-as mais eficazmente na economia em geral e proporcionando condições justas aos seus trabalhadores.

A Declaração reconhece igualmente a importância das empresas, que constituem a base de economias saudáveis, proporcionando emprego e apoiando a resistência das comunidades. Defende um ambiente favorável às empresas para ajudar as empresas sustentáveis a crescer e uma atmosfera inclusiva em que o diálogo social entre trabalhadores, empregadores e governos seja parte integrante da elaboração de políticas. Sublinha igualmente a importância de expandir a protecção social e reforçar a adesão às normas internacionais do trabalho, de modo a salvaguardar a igualdade de género, a segurança dos trabalhadores e outros direitos fundamentais.

A OIT está empenhada em apoiar os governos, os trabalhadores e os empregadores africanos na concretização desta visão transformadora. Juntos, estamos a trabalhar incansavelmente para construir uma África equitativa e resiliente.

A Coligação Global para a Justiça Social é a personificação desta visão. A Coligação - que só foi lançada este ano, mas já atraiu mais de 200 parceiros, incluindo governos, organizações de empregadores e de trabalhadores, instituições internacionais, empresas, organizações não-governamentais e instituições académicas - é muito mais do que uma simples plataforma de discussão, é já uma força dinâmica de mudança, defendendo que a justiça social se torne uma pedra angular das decisões políticas em todo o mundo.

Estender a justiça social e o trabalho digno a toda a África não é apenas a escolha moralmente correcta, é a via mais pragmática e eficaz para a prosperidade e a estabilidade a longo prazo. As crises que nos têm sido impostas também oferecem a oportunidade de remodelar o nosso continente para melhor. Os riscos são elevados, a necessidade é urgente, mas, trabalhando em conjunto, podemos enfrentar o desafio.

A OIT orgulhar-se-á de apoiar os nossos membros nesta jornada transformadora. O caminho que temos de percorrer é claro e o momento de agir é agora.n

*Directora-Geral Adjunta e Directora Regional para África da Organização Internacional do Trabalho (OIT).