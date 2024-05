A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, autorizou a compra de 20 viaturas para o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, por 2,2 milhões de dólares norte-americanos. Nove desses carros custam mais de 156 mil USD cada. Os restantes valem entre os 59 mil e os 98 mil cada,. O que se pretende saber aqui é a lógica, o sentido e a necessidade dessas aquisições. Num período em que se exigem sacrifícios aos cidadãos, governantes há que parece estarem nem aí e nem fazem qualquer esforço de contenção e de evitar certas extravagâncias. Parece que pouco ou nada mudou em relação ao passado. Continuamos com as velhas manias e vamos ter as mesmas consequências.