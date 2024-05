Na micro-operação que foi realizada na quinta-feira nos bairros Mbuandangui e Cassaca, por volta das 11:00, foram igualmente detidos dois assaltantes, informou o porta-voz do SIC-Huíla, Segunda Quitumba.

Os três indivíduos com idades compreendidas entre os 22 e os 31 anos, foram capturados em lugares diferentes, sendo que dois dos implicados foram detidos na localidade de Cassaca, quando tentavam assaltar um cidadão de 24 anos na via pública. O militar das FAA foi apanhado na sede municipal com uma arma de fogo do tipo AKM, numa altura em que aguardava pelos seus cúmplices "para mais um dia de acções ilícitas".

O porta-voz do SIC-Huila explicou que diligências estão em curso para localizar e deter outros membros da associação criminosa que agem neste esquema dirigido pelo soldado das FAA. Quanto aos detidos, serão apresentados ao juiz de garantia para serem responsabilizados criminalmente.

Foram apreendidas em posse dos delinquentes duas armas de fogo, uma pistola e uma AKM de cano cortado, com carregador contendo 11 munições.