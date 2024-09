Semanário Novo Jornal

PGR deita "água na fervura" sobre papel dúbio do SIC e DIIP

Especialistas advogam ao NJ que inquietação de Hélder Pitta Gróz levanta velha "maka" sobre tutela do SIC, batalha iniciada pelo então ministro da Justiça Paulo Tchipilica, mas negligenciada até hoje. PGR coloca em xeque a não definição das competências daqueles órgãos do Ministério do Interior. Fonte do ministério de tutela negou comentar as declarações do PGR.