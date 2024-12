O ex-secretário para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria muda de área e assume agora a Coordenação da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comité Central, substituindo no cargo Antonieta Baptista. É uma aposta de João Lourenço, e a sua indicação é um sinal de que o também Presidente da República quer "ordem no circo", exigindo mais ordem e disciplina no seio do MPLA.

Pedro Neto é general na reforma, foi comandante da Força Aérea Nacional, embaixador de Angola na Zâmbia e presidente do Clube Central das Forças Armadas Angolanas, 1º de Agosto. É amigo de longa data de João Lourenço e foi o mandatário da sua candidatura às eleições de Agosto de 2022. É uma voz autorizada, experiente e pessoa de confiança. É muito reservado, tem disciplina militar e é leal ao líder.

