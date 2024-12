Semanário Novo Jornal

Clube Náutico realiza eleições "fora de época" devido a problemas internos e dívidas com AGT

Vários problemas estiveram na base da não realização do pleito eleitoral, conforme orienta a Lei das Associações Desportivas. As eleições acontecem a 27 deste mês, com Fernando Santos, pela lista A e Rogério Matos, pela B a disputarem ao cadeirão máximo do clube.