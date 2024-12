Empresa NileDutch Angola acusada de despedimentos ilegais em processo de dissolução à margem da lei

Cerca de 60 trabalhadores da NileDutch Angola, empresa de transporte de contentores e de carga fraccionada, que opera no País há mais de 30 anos, estão em risco de serem despedidos e outros estão a ser coagidos a assinar o fim do contrato fora do estipulado na Lei Geral do Trabalho (LGT), apurou o Novo Jornal.