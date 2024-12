MPLA avança com proposta de substituição da vice-presidente

Após o encerramento do 8º congresso extraordinário decorre neste momento a reunião do Comité Central do MPLA. É a altura em que será apresentada a nova estrutura do Bureau Político e do seu secretariado. O NJ sabe que foi apresentado ao Comité Central a proposta de substituição da vice-presidente do partido, Luísa Damião.