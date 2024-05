Semanário Novo Jornal

Administração do Cazenga vende terreno do Centro de Saúde e deixa residentes "órfãos" Unidade sanitária do Hoji-ya-henda foi demolida em 2012 para obras de ampliação

Com assinatura da administradora do Cazenga ficam provadas as denúncias trazidas pelo NJ de que as antigas instalações do centro de saúde vão ser transformadas em superfície comercial, deixando "órfãos" desses serviços mais de 219 mil moradores do distrito urbano do Hoji-Ya-Henda.