A notícia de que Angola lidera a lista de vistos concedidos pelos consulados portugueses espalhados pelo mundo gerou um amplo debate sobre aquilo que todos já sabem, mas que fingem que não está a acontecer. Os angolanos não são a maior comunidade de estrangeiros em Portugal, esta honra cabe à comunidade brasileira, mas os angolanos lideram a lista de cidadãos que mais imigram para Portugal. Todos os dias, partem do País jovens sem previsão de regresso, e mais outros partiriam se pudessem. A crise financeira, o desemprego, a falta de estabilidade política, económica e social, a falta de perspectivas e as incertezas quanto ao futuro têm provocado a fuga de muitos quadros qualificados do País.