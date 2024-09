Quando se diz que um partido é o partido dos Camaradas, será que os seus militantes sabem o que é ser camarada? E os militantes mais antigos ainda mantêm o espírito de camaradagem de outros tempos? Ou caímos na ridicularização do termo e do vale-tudo pela conquista ou manutenção do poder? Um camarada é um companheiro de luta, de causas e de jornadas. O MPLA vive hoje uma crise de camaradagem e é um partido que, pelo seu histórico, é uma máquina de triturar líderes, de os condicionar e de os afastar. Basta ver a história com líderes e/ou fundadores como Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade, Hugo Azancoth de Menezes, Matias Miguéis, passando por Neto e acabando em José Eduardo dos Santos.