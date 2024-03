O músico Justino Handanga, autor de sucessos como "Paulina", que morreu aos 56 anos na segunda-feira, 18, no Hospital Cardeal Don Alexandre do Nascimento, em Luanda, vítima de doença, vai esta quinta-feira, 21, a enterrar no cemitério municipal do Bailundo, na província do Huambo, sua terra natal.

A urna contendo os restos mortais do músico e compositor chegou esta quarta-feira ao Huambo, proveniente de Luanda, e foi recebida pela governadora da província do Huambo, Lotti Nolika e vários membros do governo, familiares, músicos, amigos e populares, em ambiente de emoções e lágrimas.

Após curta passagem pela casa do músico, a urna seguiu para o pavilhão multiusos Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, onde decorre o velório público.

Esta manhã (quinta-feira,21,) a governadora do Huambo, Lotti Nolika, na companhia dos membros do governo e de várias individualidades da província, rendeu homenagem ao músico e depositou uma coroa de flores na urna.

Na quarta-feira, em cada uma das ruas por onde passava a urna, era visível a comoção dos munícipes. Alguns deles, nas varandas dos edifícios e outros nos passeios, cantavam os sucessos do artista em gesto de homenagem.

Justino Handanga será enterrado esta quinta-feira no cemitério municipal do Bailundo, a 75 quilómetros a norte da cidade do Huambo.

Nascido a 01 de Janeiro de 1969, na aldeia de Ndoluka, comuna da Luvemba, município do Bailundo, Justino Handanga deixa um vasto repertório e vários sucessos como "Ndumbalundo", "Olonamba", "Tenho saudades", "Carlito", "Abílio" e "Paulina".

Até à data da sua morte, Justino Handanga era inspector da Polícia Nacional, afecto ao comando da PN no Huambo.