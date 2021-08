Antigo instrumento pertencente aos grupos etnolinguísticos Ambundu, Ovimbundu e Côkwe, «Musalo» é a Peça do Mês no Museu Nacional de Antropologia. Exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

O Museu Nacional de Antropologia escolheu como peça a destacar no presente mês, na sua habitual exposição "Peça do Mês", o Musalo - instrumento feito de fibras vegetais e juncos, com aberturas finas que permitem a separação de resíduos ou partes grossas e a passagem de farinha de milho própria para o consumo depois de moído - que deve estar patente até final de Agosto. As visitas, sempre acompanhadas de um guia, está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 08h às 15h.

Este ano, já estiveram em destaque, naquele museu, vários instrumentos que fazem parte do "mapa" étnico-escultural do País, tais como o "Embinga", pertencente aos povos do Sudoeste de Angola (os Nyaneka-Nkhumbi); o "Nkawu", usado por soberanos de Angola; e o "Kulusu", primeiro objecto que o Reino do Kongo recebeu no contacto com os portugueses, entre outros.

O "Musalo", peça que revela grande poder artístico, a peneira de uso doméstico reconhecida entre os Ambundu, Côkwe e Ovimbundu, era/é habitualmente usado por mulheres que, "cantando num ritmo de interjeições breves, imprimem movimentos alternados de rotação num sacudido vaivém entre as duas mãos, que levam a farinha a escapar-se por entre as fibras finas, verticais e paralelas.

